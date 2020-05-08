رياضة | هل يرحل البلدوزر عن الزمالك في الصيف؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يرحل البلدوزر عن الزمالك في الصيف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل مصطفى محمد عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وأشار مرتضى منصور أن الزمالك في حاجة إلى خدمات مصطفى محمد في الموسم المقبل بالإضافة إلى أن النادي لا يملك بديل مناسب له في الفترة الحالية.

وأظهرت العديد من الأندية المصرية والخليجية رغبة كبيرة في الفترة الأخيرة للتعاقد مع مصطفى محمد في الصيف القادم.