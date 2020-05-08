شكرا لقرائتكم خبر عن فابريجاس: «مبابى» مناسب لريال مدريد أكثر من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدولى الإسبانى السابق، سيسك فابريجاس، نجم موناكو، بالقدرات التي يتمتع بها كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه يناسب ريال مدريد أكثر من برشلونة.

ويعتبر مبابى على رأس أولويات النادى الملكى، الذي يستهدف ضمه بنهاية الموسم المقبل، عندما يتبقى موسم واحد على انتهاء عقده، كى لا يبالغ سان جيرمان في مطالبه المالية.

وحول رأيه في مبابى، قال فابريجاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «إنه خارج التقييم.. بالنسبة لى كلاعب وسط هو من المهاجمين الذين أود اللعب معهم».

وأضاف نجم أرسنال وبرشلونة السابق: «إنه سريع للغاية، ولديه قدرات تهديفية رهيبة، حالته يطلق عليها مصطلح (جائع)».

وأتم: «هو شاب يتطلع للأفضل، أعتقد أنه سيتناسب مع ريال مدريد، وكذلك برشلونة، لكن مع الريال بشكل أكبر».

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