شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقترب من التعاقد مع «ويليان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اقتراب البرازيلى ويليان من الانتقال إلى توتنهام في صفقة انتقال حر خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وينتهى تعاقد ويليان مع تشيلسى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد آخر دون العودة لإدارة البلوز.

وقالت الصحيفة، إن وجهة البرازيلى ويليان المحتملة ستكون البقاء في العاصمة البريطانية لندن وذلك بعد انتهاء عقده مع تشيلسى في يونيو، حيث يهدف اللاعب البرازيلى للعودة للعمل مع مدربه السابق جوزيه مورينيو المدير الفنى الحالى للسبيرز. وكانت تقارير قد أشارت إلى رفض أرسنال مطالب ويليان من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اشترط عقدًا مدته 3 سنوات مع راتب يبلغ 120 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، لكن آرسنال يرفض توقيع عقد بهذه المدة للاعب سيبلغ 32 عامًا في أغسطس المقبل.