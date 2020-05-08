شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر إقامة معسكر إعداد للمعارين فى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إعادة اللاعبين المعارين من الزمالك للفرق الأخرى، فى نهاية الموسم وإقامة معسكر إعداد لهم لاختيار الأنسب للاستمرار مع القلعة البيضاء، وذلك بالإضافة إلى مشاهدة شرائط لهم للوقوف على أداء كل منهم مع فريقه خلال فترة الإعارة.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين مُعارين خلال الفترة الحالية هم: رزاق سيسيه وأحمد رفعت مع الاتحاد السكندرى، حميد أحداد مع الرجاء المغربى، معروف يوسف مع المقاولون العرب، أحمد فتوح مع سموحة وأشرف روقة وأحمد كابوريا مع طلائع الجيش.

وهناك عدد من لاعبى الزمالك الصغار الذين تمت إعارتهم فى يناير ومنهم حسين فيصل وهانى رشدى لنادى طنطا ويوسف مرعى ويوسف أسامة نبيه ويوسف على لنادى أسوان.

ويرغب كارتيرون فى انتقاء العناصر المميزة لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، عقب استقراره على الراحلين من الفريق، وذلك سيوفر على القلعة البيضاء مبالغ كبيرة، كما سيقلل من حجم الصفقات التى سيتعاقد معها الأبيض الموسم المقبل، خاصة أن الإدارة البيضاء قد وضعت عددا من الشروط لصفقات الموسم المقبل، على رأسها أن تكون الاختيارات وفقًا لرؤية كارتيرون بعد الاستقرار حول تجديد التعاقد معه.

ومن المقرر أن يقدم كارتيرون، مقترحاته المختلفة لإدارة النادى، حول ذلك الملف بعدما وضع فى حساباته بعض المرشحين للانضمام إلى الفريق، وبدائلهم وذلك لتقديم للإدارة البيضاء للعمل نحو ضمهم فى الموسم الجديد، إلا أنه لم يكشف عن هويتهم حفاظا على سير المفاوضات التى سيتم إجراؤها من جانب إدارة الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد قرر وضع سقف مالى للتعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها لتدعيم الفريق فى الموسم القادم، حيث ترفض إدارة قلعة ميت عقبة الدخول فى مزايدات حول الصفقات خاصة أن النادى الأبيض يمتلك بين صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين.

وترى إدارة الزمالك أن وضع سقف للصفقات سيؤدى إلى توفير ملايين بجانب دعم الفريق الأبيض بأفضل صورة مع إمكانية إدخال بعض المعارين فى الصفقات لتقليل التكلفة المالية لها فى ظل امتلاك النادى لعدد كبير من اللاعبين المعارين بالأندية الأخرى.

وفى شأن مختلف، تلقى مسؤولو الزمالك تطمينات من الثلاثى المحترف، فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، باستمرارهم مع الفريق فى الفترة المقبلة حيث أكدوا لمسؤولى الزمالك أنهم لم يفكروا مطلقا فى الرحيل عن الأبيض، كما تردد فى الآونة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف، وأكد اللاعبون الثلاثة لمسؤولى الزمالك، أنهم يشعرون بالارتياح مع النادى، وأنهم لم يفتحوا ملف العروض الخارجية التى ترددت أنباء عنها فى المرحلة الماضية ولديهم دافع آخر لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا بعد عودة النشاط.

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ويرتبط أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بعقد ممتد مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، فيما يمتد عقد فرجانى ساسى للموسم المقبل.

ويحرص الجهاز الفنى للفريق على التواصل الثلاثى الأجنبى بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم ومواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأشاد كارتيرون بفرجانى ساسى، بعد البرنامج التدريبى القوى الذى يخوضه اللاعب فى الفترة الحالية، سعيا للحفاظ على لياقته البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.