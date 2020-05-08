رياضة | آخر موعد لعودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر موعد لعودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيرًا لعودة بطولة الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة بعد أن توقف لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في معظم العالم وتوقف جميع الأنشطة الرياضية.

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وأكدت التقارير الصحفية أن عودة اللاعبين ستكون من أجل تنفيذ برامج تدريبية منفردة بداية من شهر مايو الجاري والمشاركة في التدريبات الجماعية في نهاية الشهر الجاري وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو بالإضافة إلى إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز بالإضافة إلى التعاون الحكومي في تقديم الخدمات اللازمة في الملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.

وذكرت التقارير الصحفية أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي.