رياضة | تطورات مفاوضات الزمالك مع إسلام صالح لاعب إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات الزمالك مع إسلام صالح لاعب إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسلام صالح لاعب نادي إف سي مصر، عن إقترابه من الإنتقال لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ولكن توقفت المفاوضات التى كانت قريبة من الإنتهاء.

وقال اللاعب فى تصريحات تليفزيونية :" كانت هناك مفاوضات من الزمالك مع وكيلي في يناير الماضي، وطالبته بالتواصل مع إدارة نادي مصر، والتي أكدت أنها لن تقف في طريقي".

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وأضاف: "أزمة الاستبدال جعلت الزمالك يقيد كاسونجو كابونجو مهاجم الأبيض فقط، وتوقفت المفاوضات معي بسبب ذلك، وقيل إنها ستتجدد في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع : "المفاوضات في يناير مع الزمالك كانت قد انتهت بنسبة 80%، وأي لاعب في مصر يتمنى ارتداء قميص الأبيض وأنا ألعب في مركز وسط الملعب رقم 6، ولعبت كظهير أيمن مع خالد جلال المدير الفني لنادي مصر، وأجدت وتميزت".

وأكمل : "يتبقى لي موسم في عقدي مع نادي مصر".