رياضة | موسيماني يكشف أسباب فشل صن داونز في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موسيماني يكشف أسباب فشل صن داونز في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الأسباب الخاصة بفشل فريقه في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتحدث موسيماني خلال تصريحات عبر صحيفة "sowetanlive"، قائلا بأن ثلاثة فرق فقط من استطاعت حصد اللقب الإفريقي لموسمين متتاليين وهم الأهلي المصري والترجي التونسي ومازمبي الكونغولي فيما استطاعت أندية أخرى تحقيقه مرة واحدة ومن بين هذه الأندية فريقه صن داونز.

واندهش موسيماني من سؤاله المتكرر بشأن توديع فريقه لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأشار إلى الأندية المصرية قائلا أنه مرّ على الأهلي أكثر من ست سنوات دون أن يفوز باللقب، بينما لم يحقق الزمالك اللقب منذ سنوات عديدة، لكنهما الآن في دور نصف النهائي.

Advertisements

وانتقد مدرب فريق صنداونز مهاجميه بعد توديعه لدوري أبطال إفريقيا بدور الثمانية في ظل عدم قدرة فرق كبيرة في أوروربا مثل باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يملك نيمار ومبابي ومانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق لقب أوروبا رغم الملايين التي يصرفونها.

وأوضح موسيماني، أن دوري الأبطال يحسمه في النهاية فريقًا واحدًا، ومن الصعب أن يكون الفريق ذاته حاملا للقب موسمين متتاليين إلا في حالات نادرة مثلما فعل الترجي التونسي بالموسمين الماضيين.

وأكد على سعي فريقه الموسم المقبل على المنافسة بكل قوة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن نادي صن داونز ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام بعد خسارته من الأهلي المصري بنتيجة 3/1 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.