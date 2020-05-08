- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
وضعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عدة مواعيد مبدئية لاستكمال مسابقة الليجا، بعد مرور فترةٍ من الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخضعت أندية الليجا، في الأيام الماضية، للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بينما تستعد بعض الفرق الأخرى للعودة للتدريبات الفردية والجماعية، ومن بينها برشلونة.
وبحسب إذاعة “كادينا كوبي“، فإن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، حددت 3 مواعيد ستقوم بمناقشتها غداً الجمعة، ويدور الأمر حول 12 أو 19 أو 26 يونيو/حزيران المقبل.
وأوضح المصدر نفسه، أن الأمور كلها تعتمد على مدى تطور جائحة كورونا، وكيف تسير التدريبات، ومدى التزام الأندية بالبروتوكول الذي وضعته رابطة الليجا بالتعاون مع وزارة الصحة الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.