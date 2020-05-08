الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

وضعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عدة مواعيد مبدئية لاستكمال مسابقة الليجا، بعد مرور فترةٍ من الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وخضعت أندية الليجا، في الأيام الماضية، للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بينما تستعد بعض الفرق الأخرى للعودة للتدريبات الفردية والجماعية، ومن بينها برشلونة.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي“، فإن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، حددت 3 مواعيد ستقوم بمناقشتها غداً الجمعة، ويدور الأمر حول 12 أو 19 أو 26 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمور كلها تعتمد على مدى تطور جائحة كورونا، وكيف تسير التدريبات، ومدى التزام الأندية بالبروتوكول الذي وضعته رابطة الليجا بالتعاون مع وزارة الصحة الإسبانية.