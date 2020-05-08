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عاجل.. إصابات جديدة بكورونا في الكالتشيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

كشفت الاختبارات الخاصة بعودة أندية إلى التدريبات الجماعية من جديد، عن ظهور 6 إصابات جديدة بفيروس المستجد.

وأعلن فيورنتينا، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، ظهور 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، منهم 3 لاعبين بالإضافة إلى 3 موظفين.

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وأشار بيان الفيولا إلى أنه تم عزل كافة المصابين، على أن يبدأ الفريق، تدريباته غدًا الجمعة.

يذكر أن فيورنتينا سبق أن شهد 3 إصابات بكورونا بين لاعبيه، حيث أصاب الفيروس، باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا ودوشان فلاهوفيتش.

وكان وزير الإيطالي، فنشنزو سبادافورا، قد أكد أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف النشاط الكروي، لأن ذلك يتوقف على منحنى العدوى بفيروس كورونا. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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