عاجل.. إصابات جديدة بكورونا في الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

كشفت الاختبارات الخاصة بعودة أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات الجماعية من جديد، عن ظهور 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن فيورنتينا، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، ظهور 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، منهم 3 لاعبين بالإضافة إلى 3 موظفين.

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وأشار بيان الفيولا إلى أنه تم عزل كافة المصابين، على أن يبدأ الفريق، تدريباته غدًا الجمعة.

يذكر أن فيورنتينا سبق أن شهد 3 إصابات بكورونا بين لاعبيه، حيث أصاب الفيروس، باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا ودوشان فلاهوفيتش.

وكان وزير الرياضة الإيطالي، فنشنزو سبادافورا، قد أكد أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف النشاط الكروي، لأن ذلك يتوقف على منحنى العدوى بفيروس كورونا.