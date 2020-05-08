اتحاد الهوكي يثقف لاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الهوكي محاضرة عن بُعد بعنوان العادات الغذائية الصحية، ضمن البرنامج التثقيفي الذي أعده الاتحاد لتزويد اللاعبين بكل المعارف المفيدة من النواحي الصحية والبدنية والفنية ، وشارك في المحاضرة التي تمت بالتواصل بتقنية الفيديو عتيق جمعة مدني الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، ومحمد الشربيني بالاتحاد، وعدد من لاعبي منتخب الشباب والناشئين، وتضمنت المحاضرة معلومات عن التغذية السليمة للرياضيين التي تحتوى على العناصر الغذائية المتكاملة ،المفيدة لبناء جسم الإنسان.

وتم في ختام المحاضرة فتح المجال للرد على استفسارات اللاعبين الذي شاركوا في المحاضرة وهم : أحمد ماجد، ومحمد عتيق، ومايد عبد الكريم، وخالد عتيق، وراشد عبد الكريم، ومحمد أمان، وآدم علي، وأحمد مراد.