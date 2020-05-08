شكرا لقرائتكم خبر عن "تونسى" وراء إقناع فخر الدين بن يوسف بالاستمرار مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى أن التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش لعب دوراً مؤثراً فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى بالاستمرار مع النادى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " علياوى يقود برنامج تأهيل فخر الدين بن يوسف فى تونس وطلبنا منه استطلاع رغبة اللاعب فى البقاء مع الدراويش لفترة جديدة وهو الامر الذى نجح فيه مخطط الاحمال وأخطر إدارة النادى برغبة المهاجم فى الاستمرار مع النادى وحين عودته للقاهرة سيقوم بإتمام اجراءات تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء".

ومنذ ساعات قليلة أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

وفى وقت سابق ، طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى تقرير من التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش عن حالة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق للتعرف على أخر تطورات تعافيه من الإصابة ، وكلف جوميز علياوى بالإشراف على البرنامج التأهيلى لفخر الدين بن يوسف بحكم تواجد الثنائى فى تونس بسبب الاحداث الراهنة وأزمة كورونا

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ويسابق المهاجم التونسى الزمن للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث قال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافي من الإصابة.

وفى وقت سابق كشف التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الاسماعيلى، عدم وجود عرض رسمى من الزمالك، وهذه الأخبار لا أساس لها من الصحة من الناحية الرسمية على الأقل، قائلا، "بروزى مع الإسماعيلى فتح لى العديد من الأبواب لكننى مازلت لم أحسم مصيرى، وما أؤكده حاليا هو وجود بعض الاتصالات لكنها لم تكتسب صبغة رسمية وأحلتها جميعا على وكيل أعمالى من أجل دراستها واتخاذ القرار الأنسب الذى يناسب طموحاتى المستقبلية ورغبتى فى خوض تجربة ثرية تفيدنى من الناحية الرياضية"

وعن العروض التى يمتلكها، قال فخر الدين بن يوسف، فى حوار أجراه مع موقع الصحافة اليوم التونسى، "هنالك عروض من الخليج وتركيا والدرجة الأولى الفرنسية، ومثلما أسلفت الذكر فإنها لم تكتسب صبغة رسمية لذلك لا يمكن الحديث عنها بإسهاب، كما أن التزامى مع الإسماعيلى يجعلنى مطالبا بالتركيز على مشوارى مع هذا الفريق الذى آمن بقدراتى وفتح لى أبواب العودة إلى المباريات الرسمية بعد فترة من الغياب، وآمل أن أوفق مع الإسماعيلى فى التتويج بلقب البطولة العربية الذى يعتبر انجازا كبيرا".

وكشف اللاعب التونسى عن رفضه حسم مسألة تمديد تعاقده مع الدراويش فى الوقت الراهن بأن الأمر مؤجل لحين عودة النشاط الكروى.

وأضاف فخر الدين بن يوسف، فى حوار أجراه مع موقع الصحافة اليوم التونسى، "أنا سعيد فى الإسماعيلى لكن الحسم مؤجل إلى حين عودة النشاط الرسمى وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صحيح أن هناك رغبة من جانب المسؤولين فى تجديد العقد، خصوصا أننى نجحت فى تقديم الإضافة لكننى خيرت التريث فى الظرف الحالى بما أن الرؤية غامضة حول تاريخ استئناف المشوار والأكيد أن القرار النهائى سيتخذ فى الوقت المناسب وحسب سير المفاوضات ومازال أمامنا متسع من الوقت لحسم الأمور.