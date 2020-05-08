شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يستعرض سيناريوهات الخروج من الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المقبل بعض التصوّرات من عدة أعضاء بمجلس الإدارة عن السُبل والطرق من شأنها زيادة موارد النادي المالية ، حيث يستمع المجلس لرؤية أكثر من عضو بالمجلس بشأن الوصول إلى عدة أقتراحات تهدف لأنعاش الخزينة الحمراء التى تُعاني شأنها شأن جميع أندية ومؤسسات العالم بسبب تجميد النشاط على خلفية "وباء" كورونا.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي من أعضاء المجلس تقديم تصوراتهم ورؤيته لكيفية الخروج من المأزق المالي الحالي لذم تم تحديد أجتماع لمجلس الإدارة سيتم عقده خلال اليومين المقبلين في مقر الجزيرة وليس عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" كما جرت العادة في الأجتماعات الثلاثة الأخيرة للمجلس حيث يرغب المجلس في استعراض بعض الأمور والأفكار خلال الاجتماع المقبل الذي سيُعقد في مكان واسع داخل مقر الجزيرة تماشياً مع إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويتطلع مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة الأفكار والخطط التى أعدها أكثر من عضو بالمجلس لمواجهة الأزمة المالية وإنعاش الخزينة الحمراء.

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مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

مجلس الأهلى بدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المإلى الحإلى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لأسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية ألفروع بالأسعار الحالية كأحد الطرق لتنمية موارد النادي.