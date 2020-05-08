حمادة طلبة: أتمنى عودة الدوري.. وبتروجت هبط بـ "فعل فاعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

تمنى حمادة طلبة، لاعب فريق بتروجت، استكمال الموسم الحالي 2019/2020 من بطولة الدوري الذي توقف ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال طلبة ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ :"نفسي الدوري يرجع الموظفين في الأندية والملاعب أكثر ناس محتاجين الدوري يرجع".

وأشار مدافع بتروجت، إلى أن فريقه هبط للدرجة الثانية بفعل فاعل:"في فرق كانت بتسيب لبعض الماتشات"،مشيرًا إلى أن فريق طلب منهم أن ينتهي اللقاء بينهما بالتعادل رغم أن التعادل أو الفوز بالنسبة لهم يبقيهم في الدوري رفض المدير الفني محمد عودة:"خسرنا الماتش وهبطنا لكن موقف محترف من كابتن عودة".

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وأشاد طلبة بفترة لعبه بصفوف الزمالك، قائلاً:"لعبت لأندية كثيرة لكن يبقى نادي الزمالك الوحيد الذي في قلبي لأني كنت مشجع له قبل أن أكون لاعب، كنت أتمنى أن اعتزل في صفوفه".

وتطرق اللاعب صاحب الـ 38 سنة لعلاقته بحسام حسن، قائلاً:"مش عارف ليه بيكرهني مع أن مافيش بينا أي موقف وكان ليه فضل عليا مش هنساه وأنا في الزمالك أني أكمل مع الفريق".

واستنكر طلبة عدم إشارك حسام حسن له عندما انضم لصفوف المصري قادمًا من الزمالك:"كنت أساسي في الزمالك والمنتخب وحزنت أنه ملعبنيش وكمان أذاني في المنتخب أنه طلع بيان أني مبيلعبش في المصري عشان مش قادر ألعب في المنتخب".

وأشار إلى إنه طلب الرحيل للحصول على فرصة من أجل العودة للمنتخب فذهب للأسيوطي الذي ظهر معه بصورة جيدة أعادته للمنتخب مرة أخرى:"والحمدلله كنت من الناس اللي قعدت لما بقينا بيراميدز لكن لما كابتن حسام جه عرفت أني مش هلعب فروحت بتروجت".