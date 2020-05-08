ملف الخميس.. الزمالك هرب من مواجهتنا.. والأهلي الأكبر في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):
نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدها اليوم الخميس:
ديانج: لا يوجد نادي أكبر من الأهلي في إفريقيا.. وفوزنا بالدوري أكيد
بادجي: الزمالك "هرب" من مواجهتنا.. ونسعى للانتقام إذا جمعنا نهائي إفريقيا
أول رد من المحلة على تصريحات أسامة نبيه
أجيري يكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني
الإنتاج الحربي يوضح حقيقة عرض الأهلي لضم عامر
الدوري الدنماركي يحصل على موافقة حكومية لاستئناف نشاطه
فيرونتينا يعلن: 6 حالات مصابة بفيروس كورونا
تقارير تونسية: الأهلي يتوجه للفيفا ضد النجم الساحلي
مدافع تشيلسي: صلاح وفيرميو أصعب من واجهت في مسيرتي
رسميا.. مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية مايو
نبيه: حسام غالي فاجئني برد فعله عقب أزمة المنتخب
نبيه: قلبي لم يطاوعني على التسجيل في الزمالك عندما واجهته بقميص المحلة
الكشف عن مواعيد الجولات المتبقية بالدوري الألماني
مرتضى لعباس: التاريخ لن يذكرك.. وليس لك صفة للحديث عن موقف الدوري
"ديربي الرور".. عودة نارية في الدوري الألماني
بيريرا: يونايتد يخطط لعودة التدريبات في 18 مايو
تقارير: كبار تركيا في صراع لضم تريزيجيه
موسيماني عن عدم التتويج بالأبطال: الأهلي والزمالك لم يفوزا باللقب منذ سنوات
رئيس رابطة الحكام الإيطالية: فيفا سيسمح بـ5 تغييرات مع عودة المباريات
للمرة الثانية.. لاعب قادش يرفض العودة للتدريبات ويتخلى عن راتبه
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