علاقات نسائية وسفير مصر .. عمرو زكي يشعل التريندات

تصدر عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل بعد تصريحات جريئة خلال برنامج شيخ الحارة.

واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، عمرو زكي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة

والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال لاعب الزمالك السابق، تعليقًا على رحلة احترافه القصيرة، إنه كان سفيرًا للكرة المصرية، وهداف العالم، في منتخب أفريقيا.

وأكد لاعب الزمالك، أن المنظومة الرياضية فى مصر كانت مختلفة عن المنظومة في التوقيت الحالى.

وقال عمرو: "لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه ولا حتي 15 مليون جنيه"، مؤكدًا أن نادي بيراميدز هو السبب في ارتفاع الأسعار

دخال مصر في بورصة اللاعبين.

فيما كشف عمرو عن أن علاقته باحدي الممثلات اثناء فترة احترافه كرة القدم، لم تؤثر عليه ولم تكن هي السبب الرئيسي في انهاء مشواره بالكرة.

وقال: "لا توجد امرأة يمكن ان تؤثر بالسلب على مسيرة الراجل"، مضيفًا أن علاقته بزملاءه في الوسط الفني طبيعية ولا يتجاوز في حق أحد.

تصدر عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل بعد تصريحات جريئة خلال برنامج شيخ الحارة.

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واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، عمرو زكي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة

والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال لاعب الزمالك السابق، تعليقًا على رحلة احترافه القصيرة، إنه كان سفيرًا للكرة المصرية، وهداف العالم، في منتخب أفريقيا.

وأكد لاعب الزمالك، أن المنظومة الرياضية فى مصر كانت مختلفة عن المنظومة في التوقيت الحالى.

وقال عمرو: "لا يوجد لاعب في مصر يستحق 50 مليون جنيه ولا حتي 15 مليون جنيه"، مؤكدًا أن نادي بيراميدز هو السبب في ارتفاع الأسعار

دخال مصر في بورصة اللاعبين.

فيما كشف عمرو عن أن علاقته باحدي الممثلات اثناء فترة احترافه كرة القدم، لم تؤثر عليه ولم تكن هي السبب الرئيسي في انهاء مشواره بالكرة.

وقال: "لا توجد امرأة يمكن ان تؤثر بالسلب على مسيرة الراجل"، مضيفًا أن علاقته بزملاءه في الوسط الفني طبيعية ولا يتجاوز في حق أحد.