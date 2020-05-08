ليفربول يسمح بـ 3 لاعبين فقط في التدريبات الجماعية

أعاد ليفربول فتح مقره التدريبي في “ميلوود” بشكل جزئي، من أجل تمكين لاعبيه من استئناف التدريب، وسط إجراءات وقائية مُشددة.

وأوقفت إدارة الريدز النشاط الرياضي في مركز التدريب “طواعية” منذ يوم 13 مارس الماضي بعدما أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تأجيل البريميرليج إلى أجل غير مُسمى بسب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين اتبع كل لاعب من لاعبي الفريق برنامجًا تدريبيًا من المنزل، مع إجراء جلسات جماعية من خلال برنامج فيديو كونفرانس مع المدير الفني يورجن كلوب.

واتخذت إدارة ليفربول قرارًا بفتح ميلوود من جديد أمام لاعبيه، على أن يتواجد 3 لاعبين فقط في التدريبات الجماعية، لمدة 60 دقيقة خلال اليوم، حيث بات من الصعب عليهم التدرب في الطرقات أو حدائق المدينة أو الأرصفة.

ولم يقم متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بإعادة فتح المبنى بشكل كامل، وسمحوا فقط بالوصول إلى ملاعب التدريب في هذه المرحلة، واختار يورجن كلوب أقل من نصف الفريق للاستفادة من التدريب.

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وسيُفتح مركز ميلوود لبضعة أيام في الأسبوع، دون حضور طاقم التدريب، مع تواجد أحد أعضاء الفريق الطبي للإشراف على سير التدريبات عن بُعد.

وتُعد هذه الخطوة المبدئية، إشارة جيدة نحو استكمال ما تبقى من البريميرليج هذا الموسم، حيث يتبقى 92 مباراة، من المنتظر إقامتهم جميعًا خلف الأبواب المغلقة.

ويحتاج رفاق محمد صلاح لـ 6 نقاط فقط لضمان التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا، إذ لم يفز ليفربول بالمسابقة منذ موسم 1990/1989.

وكان من المنتظر مغادرة ليفربول لمقر تدريباته في ميلوود مع حلول نهاية الموسم الحالي، لكن قد يضطر يورجن كلوب للبقاء لمدة عام آخر في ميلوود بسبب توقف أعمال البناء في منشآت مركز التدريب الجديد في “كيركبي” من بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.