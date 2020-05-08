قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تخفيض راتب مدرب منتخب المغرب “وحيد خليلوزيتش” إلى النصف، بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على أرباح الاتحاد من الإعلانات وحقوق البث التلفزي لمباريات الدوري المغربي للمحترفين.

وستزيد المعاناة المالية للاتحاد المغربي بعد ثلاثة أشهر من الآن إذا ما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل المباراتين القادمتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، من أجل منح الدوريات المحلية فرصة لاستكمال الموسم.

وكشف الاتحاد المغربي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 7-5-2020، عن قراره بتخفيض راتب الجهاز الفني لمدرب المنتخب المغربي الأول “وحيد خليلوزيتش” بنسبة 50٪، وذلك بعد اجتماع عُقد في وقت سابق من نفس اليوم بين رئيس الاتحاد فوزي لقجع والمدربين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” لمناقشة القرار النهائي بشأن راتب المدير الفني البوسني الفرنسي.

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وتولى وحيد خليلوزيتش مسؤولية تدريب منتخب المغرب خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رونار في الصيف الماضي، وقاد الفريق في 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز بهدف يتيم في مباراة ودية أمام النيجر، وبثلاثية نظيفة أمام بروندي في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، وخسر مرة واحدة في لقاء ودي أمام الجابون بنتيجة 3/2، وتعادل مع بوركينا فاسو وليبيا بنفس النتيجة 1/1، وتعادل مع موريتانيا 0/0 في افتتاح تصفيات الكان.

وتقرر كذلك تخفيض رواتب جميع مدربي المنتخبات الوطنية للمغرب وجميع العاملين في الأجهزة الفنية الوطنية كل حسب راتبه.

وكان المنتخب المغربي يستعد لخوض مباراته الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام جمهورية أفريقيا الوسطى يوم 31 أغسطس 2020، ثم مباراة الجولة الرابعة يوم 8 سبتمبر أمام نفس الفريق، لكن الجدول الدولي سيتم تغييره بشكل تام، خاصةً إذا ما تأخر قرار تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي الكونفدرالية.