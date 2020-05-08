حقق منتخب أوروجواي لقب كأس العالم 1950 فى البرازيل، للمرة الثانية فى تاريخه، تحت قيادة المدير الفني “خوان لوبيز فونتانا”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب أوروجواي في كأس العالم 1950.

انتصر منتخب أوروجواي على نظيره منتخب البرازيل فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1، على ملعب “ماراكانا” بمدينة ريو دي جانيرو بحضور 200 ألف متفرج، وسجل هدفي اوروجواي كل من (سيكافينو، وغيغيا)، وسجل هدف البرازيل الوحيد اللاعب (فرايشا).

وخلال مونديال 1950 حقق منتخب أوروجواي الفوز على منتخب بوليفيا فى دور المجموعات (المجموعة الرابعة) بنتيجة 8-0، وبنفس المجموعة انسحب المنتخب الفرنسي وتأهل المنتخب الأوروجواني أول المجموعة.

واقتضى نظام البطولة وقتها أن يلتقي متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في مجموعة نهائية (وهذا النظام لم يحدث إلا في هذه البطولة)، ولذلك فلم تكن هناك في الواقع مبارة نهائية، ولا مبارة مركز ثالث، وقبل مبارة البرازيل والأوروجواي كان يكفي البرازيل التعادل للفوز باللقب، لكن أوروجواي حققت المطلوب بفوزها.

وفى الادوار النهائية كان منتخب أوروجواي قد تعادل مع منتخب اسبانيا بنتيجة 2-2، وفاز على منتخب السويد بنتيجة 3-2، قبل ان يواجه المنتخب البرازيلي فى لقاء تحديد بطل المونديال الذي انتهي بفوز أوروجواي بنتيجة 2-1.

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وسجل اهداف منتخب أوروجواي فى ذلك المونديال كل من: (ميجويز) 5 أهداف، (وفيدال) هدف واحد، (وسيكافينو) 3 أهداف، (وبيريز) هدف واحد، (وغيغيا) 4 أهداف، (وفاريلا) هدفين.

إليكم فيديو | أهداف منتخب أوروجواي في كأس العالم 1950

مباراة أوروجواي وبوليفيا (8-0)

مباراة اوروجواي واسبانيا (2-2)

فيديو ملخص نهائيات مونديال 1950