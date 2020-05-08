فيديو | 12 معلومة عن الدوري المصري الدرجة الرابعة

انتشر فيديو ساخر على موقع يوتيوب يناقش المشاكل التي تُعاني منها أندية مسابقة الدوري المصري الدرجة الرابعة بصورة موسمية.

الفيديو الذي انتجته صفحة الكاريكاتير الشهيرة “الورقة” ضم 12 حقيقة عن الدوري المصري الدرجة الرابعة، تحت عنوان: تعرف دوري الدرجة الرابعة؟!؟.

وقال الفيديو في مقدمته “يوجد دوري في مصر لا يعرف عنه أحد أي شيء. دوري لو علم ليونيل ميسي بأن كرة القدم فيها تلك الأشياء التي نراها في الدوري المصري الدرجة الرابعة سيقرر الاعتزال”.

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وقد تكون نفس المشاكل التي تعاني منها مسابقة دوري الدرجة الرابعة في مصر هي نفسها التي تعاني منها مسابقتي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة لكن بدرجة أقل بكل تأكيد.

تجدر الإشارة إلى أن دوري الدرجة الرابعة توقف مثله مثل باقي مسابقات كرة القدم المحلية في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا منذ بداية شهر مارس الماضي.

إليكم الفيديو