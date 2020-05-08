رياضة | نجم تشيلسي مطلوب في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي مطلوب في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضاته مع تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع الإيطالي جورجينيو نجم خط وسط الفريق اللندني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا ناشيونال العالمية بأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس طلب ضم النجم الإيطالي الذي كان يدربه في تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

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وأكدت الصحيفة العالمية أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع النجم الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، حيث أن قيمته انخفضت بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن النجم الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا كان قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2018 قادمًا من نابولي مقابل 57 مليون يورو وهو خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

وذكرت الصحيفة العالمية أن النجم الإيطالي صاحب الأصول البرازيلي خاض مع تشيلسي منذ انضمامه 91 مباراة وتمكن من تسجيل تسعة أهداف حتى الآن.