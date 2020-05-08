رياضة | الأهلي يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على جهاز كرة القدم في الأهلي التعاقد مع عبدالله بكري نجم دفاع براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت التقارير الصحفية وجود تحفظ من جانب جهاز كرة القدم في الأهلي على فكرة الحصول على خدمات بكري وذلك لأسباب فنية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي قرر صرف النظر عن فكرة الدخول في مفاوضات مع بكري في الفترة المقبلة على الرغم من أنه كان من النجوم المرشحة للإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء عندما كان لاعبا في صفوف سموحة السكندري.