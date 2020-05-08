رياضة | السياجي " المحلة " لأسامه نبية : انت غير آمين ولم نتذكرك في تاريخ غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السياجي " المحلة " لأسامه نبية : انت غير آمين ولم نتذكرك في تاريخ غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى طارق السياجي، لاعب غزل المحلة الأسبق، استيائه من التصريحات التي أدلى بها اسامه نبية، لاعب الزمالك السابق، خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورتس" وتأكيده على تعمده عدم التسجيل في شباك الزمالك في قبل نهائي كأس مصر عام ٢٠٠٢ عندما كان يلعب لصفوف زعيم الفلاحين، مما تسبب في الأخير من البطولة.

وتابع السياجي أن التعليق على هذة التصريحات تتمثل في خيانة الأمانة من قبل لاعب أصبح الآن قدوة للاعبين الصغار؛ خاصة أنه تولى منصب مدرب عام منتخب مصر .

أضاف أن نبية ليس له بصمة تذكر مع غزل المحلة ولم يضيف شيئا للنادي؛ وربما تكون تصريحاته للعب على مشاعر جماهير ومسؤولي نادي الزمالك.

أنهى السياجي تصريحاته للفجر الرياضي، أن نادي غزل المحلة له تاريخه الكبير ومن العيب التقليل منه سواء عن عمد أو بتصريحات لكسب ود أندية أخرى.