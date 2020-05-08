رياضة | إصابة ثلاث لاعبين بـ كورونا بين صفوف سامبدوريا الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة ثلاث لاعبين بـ كورونا بين صفوف سامبدوريا الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة المحلية والعالمية، استئناف المسابقات المؤجلة من البطولات المختلفة حول العالم، فيما تتحد الآمال حول عودة استئناف الأنشطة الرياضية بشكل عام، بعد توقف دام لأشهر نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، أمس الخميس، في بيان رسمي، أن نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها عناصره جاءت صادمة بشكل كبير لأجهزته وجماهيره.

وأكد النادي الإيطالي، أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية لثلاثة من اللاعبين في صفوف الفريق، وما جعل الأمر يبدو صعبًا أنه لم تظهر عليهم أي أعراض مسبقة.

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ولم يكشف سامبدوريا الإيطالي عن أسماء لاعبيه الثلاثة المصابين بفيروس كورونا إلى الآن.

وأضاف النادي في البيان، أنه تم وضع اللاعبين في الحجر الصحي عقب ظهور النتائج مباشرة، والتي جاءت نتيجة الفحص الشامل قبل عودة اللاعبين للتدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري الإيطالي بعد التوقف.