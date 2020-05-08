رياضة | فريق أوروبي مفاجئ ينافس الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق أوروبي مفاجئ ينافس الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم رمضان صبحي بعدد من الأندية الأوروبية من بينها قاسم باشا التركي وفيورنتينا الإيطالي بالإضافة إلى نادي بشكتاش التركي الذي يسعى للتعاقد مع لاعب النادي الأهلي ونجم منتخب مصر الأولمبي ليدخل في صفوفه الموسم المقبل.

حيث أشارت تقارير تركية عن رغبة قوية من قبل النادي التركي بعد متابعة اللاعب المصري بالتعاقد معه في الموسم المقبل.

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وأضاف الموقع أن النادي استعان برأي محمد النني لاعب وسط الفريق المعار إليه حاليا من صفوف نادي أرسنال الإنجليزي والذي أشاد بقدرات مواطنه رمضان صبحي فيما يخص النواحي الهجومية.

يذكر أن رمضان صبحي يربطه عقد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي يعود إليه بعد انتهاء إعارته مع الأهلي هذا الموسم.