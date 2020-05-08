رياضة | الزمالك يبقي على "ساسي" في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يبقي على "ساسي" في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثير جدل كبير حول موقف الزمالك من رحيل بعض من لاعبيه خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن هذه الأسماء فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على مصير ساسي، من الرحيل خلال الفترة المقبلة، حيث اتفقت إدارة القلعة البيضاء مع المحترف التونسي على البقاء مع الفريق بالموسم المقبل، وصرف النظر عن جميع العروض المحتملة.

وقوبل هذا القرار من اللاعب بالموافقة، وتأجيل فكرة الرحيل خصوصًا فى ظل حالة الاستقرار التى يعيشها الفريق فنيًا وإداريًا خلال المرحلة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.