رياضة | أليو بادجي: مروان محسن لاعب جيد وعليه أن لا يلتفت إلى الانتقادات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أليو بادجي: مروان محسن لاعب جيد وعليه أن لا يلتفت إلى الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن زميله مروان محسن لاعب جيد ويقوم بأدوار كبيرة داخل الملعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"مروان محسن لاعب جيد للغاية ويبذل مجهود قوي داخل الملعب وله اداور ولديه رؤية".

وأضاف :"من الممكن أن لا يسجل أهداف التي تعد مسئولية الجميع لكن هو لديه قدرات كبيرة وبكل تأكيد كل المدربين الذين يقومون بإشراكه مخطئون".

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وأشار :"انضمام مروان محسن للمنتخب دليل على كفاءته وهو لاعب جيد للغاية وعلاقتي به جيدة مثل باقي اللاعبين".

وأردف :"عليه أن لا يضع الانتقادات في ذهنه لأنها قد تتسبب في قلة تركيزه فمن الصعب أن نترك كل شيء ليحكمه الجمهور".

وعن علاقته برينيه فايلر قال :"العلاقة جيدة للغاية ولا أهتم بالكثير مما يقال، فأنا قدمت من أجل مهمة معينة".