رياضة | أليو بادجي: مروان محسن لاعب جيد وعليه أن لا يلتفت إلى الانتقادات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أليو بادجي: مروان محسن لاعب جيد وعليه أن لا يلتفت إلى الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"مروان محسن لاعب جيد للغاية ويبذل مجهود قوي داخل الملعب وله اداور ولديه رؤية".
وأضاف :"من الممكن أن لا يسجل أهداف التي تعد مسئولية الجميع لكن هو لديه قدرات كبيرة وبكل تأكيد كل المدربين الذين يقومون بإشراكه مخطئون".
وأشار :"انضمام مروان محسن للمنتخب دليل على كفاءته وهو لاعب جيد للغاية وعلاقتي به جيدة مثل باقي اللاعبين".
وأردف :"عليه أن لا يضع الانتقادات في ذهنه لأنها قد تتسبب في قلة تركيزه فمن الصعب أن نترك كل شيء ليحكمه الجمهور".
وعن علاقته برينيه فايلر قال :"العلاقة جيدة للغاية ولا أهتم بالكثير مما يقال، فأنا قدمت من أجل مهمة معينة".