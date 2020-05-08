رياضة | أليو ديانج: منظومة الأهلي تعمل على قلب رجل واحد واللعب بجوار السولية "مريح"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أليو ديانج: منظومة الأهلي تعمل على قلب رجل واحد واللعب بجوار السولية "مريح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الاحمر بعدما حصل على النصائح من المدرب السويسري رينيه فايلر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أشكر المدرب على ثقته في وساعدني على تثبيت أقدامي في التشكيل الأساسي وقدم لي النصائح وطالبني بالصبر وأبلغني بأنني سأحصل على الفرصة ومن خلاله الحمد لله نجحت في تثبيت أقدامي في التشكيل الأساسي".

وتابع :"فايلر مدرب ممتاز وهو أمر واضح للجميع ولا يمنح الفرصة لأي لاعب بالساهل والأهلي كمظومة الكل يعرف دوره جيدا وإمكانياته وكلنا نعمل كمنظومة واحدة وعلى قلب رجل واحد ".

وزاد :"أتحدث مع بادجي بأنه لا بد عليه أن يركز وأن يفعل ما عليه في التدريبات فأنا في بدايتي كان يتحدث معي جونيور أجاي، فكلنا مصلحة واحدة وبالتأكيد اللاعب القديم لابد أن يحتوي الجديد".

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وأشار :"اللعب بجوار عمرو السولية أمر مريح للغاية وأصبح هناك تفاهم والأمور تسير بشكل جيد ونفهم بعضنا البعض بالنظر".

وحول فرصه في المشاركة مع الفريق معو عودة حمدي فتحي وكريم نيدفيدقاغل :" أتمنى لهم الشفاء والعودة سريعا إلى الملاعب وبمستوى مميز لأنهم إضافة للفريق، ولكن لا يمكن أن اتحدث عن وضعي في التشكيل الأساسي لأنه يتوقف على أدائي في التدريبات".

وواصل :"سعيد جدا بأن يكون أليو بادجي زميلي في الفريق فمالي والسنغال أشقاء فالدولتين يتحدثان نفس اللغة ونفس الطباع".

وأشار :"عالم كرة القدم هو أسهل مكان نتحدث فيه ونتحدث لغة واحدة وأليو بادجي اندمج معنا وهو قادر على دخول أي منظومة بشكل سريع".