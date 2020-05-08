الامارات | كارثة رياضية.. وفاة مدرب وإصابة 39 لاعباً وعاملاً في نادي "المصائب" !

شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة رياضية.. وفاة مدرب وإصابة 39 لاعباً وعاملاً في نادي "المصائب" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوسط الرياضي العالمي، مساء أمس الخميس، خبراً مفزعاً بتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في نادي فلامينغو البرازيلي ليصيب 39 لاعباً وعاملاً داخل النادي دفعة واحدة، فيما كان الوباء قد أودى بحياة مدرب اللياقة البدنية خورخي لويز دومينغوس (68 عاماً) الإثنين الماضي.

وأعلن النادي البرازيلي في بيان رسمي على حسابه في "تويتر" عن الإصابات الجديدة من ضمنها خمسة لاعبين، وقال إنه "أجرى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لـ 239 شخصا في النادي بالفترة من 30 أبريل الماضي إلى الثالث من مايو الجاري، وأتت نتيجة 38 عينة إيجابية".

وأوضح: "بعد تتبع الحالات تم اكتشاف 11 رياضياً من المصابين بالفيروس داخل النادي حملوا العدوى من مخالطين مصابين كانوا على اتصال سابق بهم من دون أن تظهر أية أعراض عليهم".

وأضاف فلامينغو: "تم عزل اللاعبين والموظفين المصابين، وهم جميعا تحت الإشراف والمراقبة، وسيعودون لحياتهم الطبيعية بعد الحصول على اختبارات سلبية لعيناتهم".

ويبدو أن فلامينغو معتاد على المصائب حتى قبل كورونا، بعد أن تعرض النادي في فبراير العام الماضي لحريق كبير في الملعب التدريبي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل.

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ويهدد فيروس كورونا بطولات عدد كبير من الدول، ففي الوقت الذي تستعد فيه الأندية للعودة إلى التدريبات تأهباً لعودة المنافسات، فإن الأنباء غير السارة بدأت تتصاعد، وتحديداً من ايطاليا بؤرة الوباء في القارة العجوز، إذ أعلن نادي سامبدرويا أمس الخميس، عن إصابة أربعة لاعبين بالفيروس، وقال في بيان: "سيتم مراقبتهم باستمرار وفقا للبروتوكول الصحي".

وبعدها بساعات كشف نادي فيورنتينا الإيطالي عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا، الأمر الذي يحبط محاولات عودة النشاط الرياضي كما كان مقرراً سابقاً بالتدريبات خلال أسبوع على أقصى تقدير!.

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