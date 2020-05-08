شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الكويتي ينهي عقد العراقي علاء عباس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي منحت إدارة نادي الكويت الكويتي، الضوء الأخضر للاعب العراقي علاء عباس، للبحث عن فريق في الموسم المقبل، وينتهي عقد اللاعب في يونيو المقبل وأبلغت الإدارة اللاعب أنها لا تنوي تجديد التعاقد. ومن المتوقع أن يعود اللاعب إلى صفوف الفريق السابق الزوراء.

هذا وأعلنت إدارة الكويت الكويتي تمسكها باللاعب العراقي أمجد عطوان، والذي يمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

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