«بونتي» تنشر غراميات نوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلاحق الألمان عن كثب الحياة الخاصة لحارس بايرن ميونيخ مانويل نوير (34 عاماً)، بعد انفصاله عن نينا (27 عاماً) قبل 4 أشهر بعد زواجهما في 2017، ونشرت مجلة «بونتي» المتخصصة بالمشاهير والأكثر مبيعاً في ألمانيا تقريراً يشير إلى أن نينا تركت منزل العائلة في مدينة ميونيخ وانتقلت للعيش في العاصمة برلين، وأن نوير ارتبط مؤخراً بلاعبة كرة اليد أنيكا (19 عاماً) وهي تلعب في نادي ايرلانجن المنافس بالدرجة الأولى مع شقيقها لاعب اليد أيضاً كريستوفر.

وكشفت صورة أنيكا عن الشبه الشديد بينها وبين نينا وذكر التقرير أن نوير جاد في العلاقة وقدم أنيكا لوالدته ماريتا تمهيداً لحصول خطوبة تعزز من استقرار اللاعب في ألمانيا، وحذر التقرير من الضغط على نوير في السوشيال ميديا كي لا يفر إلى لندن ويلحق بتشيلسي المهتم بخدماته.