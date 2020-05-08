أعلن نادي برشلونة،خلال بيان رسمي عن الفريق للتدريبات غدًا الجمعة، بعد طول غياب بسبب الحظر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء في بيان النادي: سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي، بعد البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليجا، وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، في المدينة الرياضية خوان جامبر.
وتابع البيان: سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي، والملعب الثاني، والملعب الثالث، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يعلن عودة تدريبات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.