رسميًا.. برشلونة يعلن عودة تدريبات الفريق

أعلن نادي برشلونة،خلال بيان رسمي عن الفريق للتدريبات غدًا الجمعة، بعد طول غياب بسبب الحظر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان النادي: سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي، بعد البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليجا، وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، في المدينة الرياضية خوان جامبر.

وتابع البيان: سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي، والملعب الثاني، والملعب الثالث، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.