شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أفارقة من الدورى المصرى إلى أوروبا عبر قلوب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تتعاقد الأندية المصرية مع اللاعبين الأفارقة لتدعيم صفوفها سواء فى الهجوم أو الدفاع أو منطقة الوسط، إلا أنه نادرا ما يحفر بعض اللاعبين أسمائهم فى قلوب الجماهير إما بهدف مؤثر أو بتحقيق بطولة أو بالإحتراف والإنتقال لأكبر الأندية الأوروبية .

ورغم هجرة معظم النجوم من بلادهم مباشرة للإحتراف الأوروبى إلا أن هناك بعض اللاعبين الأفارقة الذين خرجوا من الدورى المصرى إلى أوروبا ونستعرض البعض فى التقرير التالى.

انطوان بل

تعاقد نادى المقاولون العرب مع الحارس الكاميروني انطوان موسم 1982 في إطار بنائه لفريق جديد قادر على المنافسة محلياً وقارياً، إلا أن تأخر الحارس في مونديال 82 كلف المقاولون العرب عدم قيده في قائمته الإفريقية التي كانت تشارك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في العام ذاته، بل وحققت اللقب الأول في تاريخ نادي المقاولون على الإطلاق.



انطوان بل

تألق انطوان مع المقاولون العرب بشكل لافت للنظر خلال ثلاثة مواسم قضاهم مع الفريق نجح فيهم الذئاب من تحقيق لقب الدورى فى المرة الاولى بتاريخه عام 83 بالإضافة لتحقيق لقب كأس الكئوس عام 83 .

لمع اسم انطوان بل سواء مع المنتخب الكاميرونى او مع المقاولون العرب ليرحل إلى نادى مارسيليا الفرنسى عام 1985 وبالرغم من عمره الذي بلغ 31 عاماً وقتها وهو ما يعد سناً متأخراً للاحتراف في أوروبا بالنسبة للاعبين الأفارقة، إلا أنه فرض نفسه حارساً أساسياً لفريق الجنوب الفرنسي على مدى ثلاث سنوات ارتدى فيها قميص مارسيليا في 109 مباراة.

وقاد أنطوان بل المنتخب الكاميروني للقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية عام 1988 بالمغرب ولم يسكن شباكه طوال البطولة سوى هدف وحيد.

انتقل أنطوان بل عام 1988 إلى فريق تولون لموسم واحد، قبل أن ينتقل إلى بوردو الذي مثله في 75 مباراة على مدى موسمين، ليرتدي بعدها قميص سانت إتيان عام 1991 ولثلاثة مواسم لعب خلالها 99 مباراة بقميص الفريق. وفي عام 1993 وهو في سن التاسعة والثلاثين احتل أنطوان بل المركز الثاني في استفتاء فرانس فوتبول لأفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه خلف الليبيري جورج ويا.

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تألق أنطوان بل في هذا الموسم أعاده من جديد لصفوف المنتخب الكاميروني ليشارك في مونديال 1994 بالولايات المتحدة وهو في الأربعين من عمره. وشارك بل في مباراتي الكاميرون أمام السويد والبرازيل قبل أن يترك مكانه لجاك سونجو في مباراة الفريق الأخيرة والتي خسرها بسداسية أمام روسيا.

وعقب خروج الكاميرون من المونديال أشعلت بعض الجماهير الغاضبة النار في منزل أنطوان بل في دوالا، ليقرر اللاعب بعدها إعتزال كرة القدم نهائياً بعدما ارتدى قميص منتخب الأسود التي لا تقهر في خمسين مباراة دولية.

إيمانويل امونيكى

تعاقد مسئولو الزمالك مع النيجيرى إيمانويل امونيكى عام 1991 وحتى 1994، ويعتبر خبراء الكرة أن إيمانويل ثاني أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد الغاني كوارشي، حيث أضاف قوة للفريق وساعد في حصول الفريق علي بطولتين للدوري موسمى 92/93 وكان الزمالك قد ضم ايمانويل مقابل 50 الف دولار وجدد عقده لمدة موسمين بعد ذلك مقابل 150 الف دولار.



ايمانويل امونيكى

انتقل إيمانويل عام 1994 إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل مبلغ 800 الف دولار، ولعب معهم حتى عام 1997 ، وشارك معهم في 51 مباراة وسجل 17 هدف، حقق مع سبورتنغ لشبونة لقب كأس البرتغال ، رحل بعدها إلى برشلونه الأسبانى لعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف واحد ، إلا أن الإصابات طاردته حتى رحل

اوتاكا

بدأ مسيرته باللعب لنادي إينوجو رينجرز المحلي في نيجيريا، ثم انتقل للدوري المصري عبر بوابة نادي المقاولون العرب ، ثم رحل للإسماعيلي ليبدأ سلم المجد الحقيقى بعدما نجح فى إحراز بطولتى الدوري والكأس .



اوتاكا

انتقل اوتاكا للإحتراف الأوروبى عام 2002 عن طريق نادى لنز الفرنسى وانتقل بعدها لنادي رين، وبعدها احترف في إنجلترا في نادي بورتسموث، قبل أن يعود للدوري الفرنسي عبر نادي مونبيلييه والذي أحرز معه بطولة الدوري الفرنسي موسم 2011–2012 بعد إحرازه هدفين حاسمين في المرحلة الأخيرة للبطولة .

فيلكس

الغانى أحمد فيلكس من اكثر المحترفين الذين ارتبطوا بعلاقة صداقة مع الجماهير الأهلاوية منتصف التسعينيات من القرن الماضى بعدما مثل مع حسام حسن ثنائيا متفاهما واستطاعا فى إحراز العديد من البطولات المحلية والقارية للقلعة الحمراء .



فيلكس

حصد فيلكس مع الأهلى بطولة الدورى 5 مرات أعوام 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، وبطولة وحيدة لكأس مصر عام 96 ، وكأس الأندية أبطال الكئوس عام 93 ، والبطولة العربية عام 94 ، وكأس السوبر العربى مرتين 97 ، 98 .

بعد تحقيق العديد من الألقاب وانضمام فيلكس لمنتخب غانا فى كأس الامم الأفريقية عامى 96 و 98 ، انتقل لنادى اولمبياكوس بطل الدورى اليونانى ليحصد معه بطولة الدورى عام 99 ، وبطولة الكأس فى العام نفسه .