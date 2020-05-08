الامارات | بالفيديو.. ماذا قال حسن شاكوش في برنامج “رامز مجنون رسمي” عن علاقته بميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ماذا قال حسن شاكوش في برنامج “رامز مجنون رسمي” عن علاقته بميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل المطرب المصري الشعبي حسن شاكوش ضيفاً على برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي” في حلقة جديدة ومقلب جديد يثير من خلاله الفنان المصري الجدل يومياً مع ضيوفه، وخلال الحلقة توجهت مقدمة البرنامج بسؤال رياضي لحسن شاكوش عن علاقته بميسي.

وكان المطرب الشعبي قد أثار الجدل في وقت سابق خلال تصريح تلفزيوني سابق أن قائد فريق برشلونة، ،الأرجنتيني ليونيل ميسي يستمع إلى أغانيه مع انتشار فيديو مركب لميسي وهو يسمع أغنية “بنت الجيران” ولكنه مفبركة.

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وخلال البرنامج قال مقدمة البرنامج لحسن شاكوش: “من قال لك أن ميسي يستمع لأغانيك”، فكان رد شاكوش: “ناس أصحابي أرسلوها لي”، ليرد رامز جلال: “جهاز كشف الكذب دلوقتي بيعيط”.

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