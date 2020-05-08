شكرا لقرائتكم ديانج: سعيد بالتواجد في اكبر نادي في افريقيا و استبعادي في البداية أمر طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى، أنه سعيد بالتواجد في اكبر نادي في افريقيا موكدا انه استفاد كثيرا من النيجيري أجايي زميله في القلعة الحمراء الذي كان أحد العوامل في مساعدته للتالق والتأقلم داخل النادي الأهلى.
تابع اليو ديانح لاعب الاهلي في تصريحات للاعلامي احمد شوبير علي قناة او تايم سبورتس استبعادي من التشكيل الاساسي في بداية انضمامي للاهلي، أمرطبيعي، ولكن بذلت قصاري جهدي حتي تواجدت في التشكيل الاساسي للاهلي وأبذل قصاري جهدي للحفاظ عليه وانه يثق أن الأهلى قادر علي التتويج ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
تابع ديانج:"أنه لم يتلقي اي عروض احترافيه الفترة الاخيرة كما يتردد وان تركيزه منصب مع النادي الاهلي موكدا ان الأهلى هو أكبر الأندية الافريقية، أضاف ديانج أنه سعيد باللعب بجوار عمر السولية في وسط فريق النادي الاهلي بسبب التفاهم الكبير بينهما وإن رحيل حسام عاشور عن الفريق فى الموسم الجديد، خسارة كبيرة ولكن باقي اللاعبين يبذلون قصاري جهدهم حتي لا يتاثر الفريق برحيل لاعب.
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