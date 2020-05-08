شكرا لقرائتكم أحمد مجدى: رفضت العودة للأهلى بسبب "جوزيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، إن سبب رفضه العودة للأهلي، عقب فترة احترافه باليونان، مفضلا الانضمام للقلعة البيضاء بسبب البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق.

أضاف أحمد مجدي، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2": "تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك أثناء تواجدي في اليونان، لكني رفضت العودة للأهلي، بسبب مانويل جوزيه".

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وأضاف: "رحلت عن الأهلي في بدايتي بسبب عدم مشاركتي مع جوزيه رغم تصعيدي لصفوف الفريق الأول وأنا في سن الـ16 من عمري".

وتابع: "فضلت العودة لمصر عبر بوابة الزمالك، بسبب تجاهل المنتخب لنا في اليونان رغم ما نقدمه من مستوى فني جيد".