شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلى السابق: عبد الحليم على أفضل مهاجم وخطورته في حبه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد معتصم سالم مدافع الإسماعيلى الأسبق على سؤال زميل الملاعب ونجم الزمالك الأسبق أحمد عيد عبد الملك حول أفضل مهاجم بالنسبة له. وكتب سالم عبر صحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" طبعا الكابتن حماده امام والكابتن جمال عبد الحميد لهم كل الاحترام والتقدير وكانو مهاجمين جامدين جدا ". أضاف :" وعمرو زكي من المهاجمين اللي كان لازم اهتم جدا بلياقتي البدنيه قبل ما العب عليه لانه قوي وهدا ف اما عبد الحليم علي كانت خطورته في حبه للتيشرت اللي لابسه بيلعب للنادي قبل نفسه هداف".



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