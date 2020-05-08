شكرا لقرائتكم أحمد مجدى: تلقيت عرضا من إنتر ميلان وريال مدريد ولكن فضلت العودة إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجدى لاعب الزمالك الأسبق أنه تلقى عرضا من ريال مدريد "الرديف" وعرضا آخر من إنتر ميلان، مؤكدًا أنه فضل العودة لمصر مرة أخرى.

وتحدث مجدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة مع الإعلامى إبراهيم فايق المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" عن بدايته داخل الزمالك، مؤكدا تعرضه لضغوط كبيرة بسبب توقيعه للأبيض قبل 24 ساعة فقط من بداية الدوري.

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وواصل: "لم أقدم مستوى فنيًا جيدًا في الـ 6 شهور الأولى لي مع الزمالك، وهو ما دفع الجماهير لمهاجمتي باستمرار، لذا قمت بوضع "قطن" في أذني حتى لا أسمع هتافهم ضدي.

وأتم تصريحاته قائلا: "انتمائي الحالي للزمالك وليس الأهلي".