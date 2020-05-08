شكرا لقرائتكم اليو ديانج : الأهلي الأكبر في افريقيا وتركيزي مع الفريق ولم تصلنا عروض أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المالى أليو ديانج ، لاعب وسط النادى الأهلى ، أن هدفنا حاليا هو الحصول على بطولة دوري ابطال افريقيا لإسعاد الجماهير ، وتركيزي مع الأهلي ولم يصلنا عروض احتراف أوروبية ولا أعلم عنها شيء وان كان هناك احتراف سيكون من خلال بوابة الأحمر.

وأضاف لاعب وسط النادي الأهلي، في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير ، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport1، الاهلى الأكبر في افريقيا ومفيش حد في إفريقيا اكبر من الأهلى، مضيفا مالى والسنغال أشقاء نتحدث نفس اللغة وثقافتنا واحدة ، ولغة عالم كرة القدم واحدة وبادجى لاعب مميز ، وسعيد جدا منذ انضمام بادجى لانه انسجم معنا بسرعة مع الاهلى .

وواصل لاعب وسط الأحمر قائلا : أشكر فايلر لمنحنى الثقة ومساعدتي في تثبيت أقدامي وطالبني بالصبر ، مضيفا فايلر مدرب ممتاز ولا يعطى الفرصة الا لمن يستحقها ويعرف إمكانيات اللاعبين جيدا والأهلي كل واحد يعرف دوره في المنظومة .

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وتابع ديانج: فريق الاهلى يلعب على قلب رجل واحد واللعب بجوار السولية ممتع ونتفاهم بسرعة، و

نصحت بادجي بالتركيز والصبر مثلما طلب منى أجاى في بداية قدومى للاهلى ، وأتمنى الفوز ببطولة افريقيا وعودة حمدي فتحي وكل المصابين للأهمية الفريق.

وأنهى حديثه قائلا : تعرضت لمواقف صعبة كثيرة ولكنى تعاملت بالصبر مع كل المشكلات ، والان تعتبر كل مباريات دوري ابطال افريقيا صعبة وأنصح بادجى بالصبر للحصول على الفرصة والتركيز وسيعطى كثيرا