شكرا لقرائتكم خالد عيد عن تصريحات اسامة نبيه: كلام عيب يطلع من مسئول لازم يكون فى رد قوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة عن استيائه الشديد من التصريحات التى صدرت من أسامة نبيه المدرب العام بالتفويت لفريق الزمالك فى بطولة كأس مصر عام 2002 .

وعلق خالد عيد خلال تصريحات خاصة لسوبر كورة على تصريحات أسامة نبيه قائلا:" كلام عيب يطلع من مسئول زى أسامة نبية و كان مدرب منتخب مصر و لازم يكون فى رد قوى على هذة التصريحات".

وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

Advertisements

وأكد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما أصبح عليه عقب أن عمل مدربا، متذكراً هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان يتمنى أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعب، وهو ما دفعه للخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

كما تابع نجم الزمالك السابق، في فترة من الفترات وصلت لقناعة أن ألعب 10 دقائق أفضل من 90 شريطة أن أحقق نتائج جيدة في العشر دقائق وأضع بصمة، خصوصا وأن كنت يسجل أهداف في الدقيقة 90 لذا كان على قناعة بأن الجلوس على الدكة مفيدا في قراءة مجريات المباريات قبل النزول وتقديم الدعم للفريق، مؤكدا أن الفريق كان يضم عدد كبير من المهاجمين مثل حسام حسن وعبد اللطيف الدوماني وعبد الحليم علي ووليد صلاح عبد اللطيف وجمال حمزة، حيث كان حسام حسن يشارك أساسيا والجميع يتنافس على اللعب بجواره.

أردف، لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض، شدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.