شكرا لقرائتكم بادجي: تسجيل الأهداف كثيرا مع الاهلى بوابة تحقيق حلم اللعب لمنتخب السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال السنغالي أليو بادجى، مهاجم النادي الأهلي، إن تسجيل الأهداف كثيرا مع الاهلى محليا وافريقيا بوابة تحقيق حلم اللعب لمنتخب السنغال.

وأضاف مهاجم النادي الأهلي، في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير ، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport1 حلمى وأمنية حياتي اللعب مع منتخب السنغال ، ولا بد من التركيز والصبر وتسجيل أهداف كثيرة للوصول إلى أسود التيرانجا .

واعتبر بادجى أن تواجده في الاهلى فرصة كبيرة للعب لمنتخب السنغال

وتمنى السنغالي ، مواجهة الزمالك في نهائي دوري البطال افريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضيع لقب السوبر المصري في الامارات ، مضيفا شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب في الخسارة امام الزمالك في السوبر ، ولكنى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيي في اخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس .

وواصل مهاجم الاهلى حديثه قائلا فايلر طالبني بالعمل جيدا ونسيان ما مضى ، وأتمنى مواجهة الزمالك فى نهائى افريقيا لأنى أعرف التاريخ جيدا وأتمنى الثأر منهم ، علاوة على أن الأهلي لديه مواهب أكبر من الزمالك ونفسي أسجل هدف فى الزمالك، ولم أفهم هرب الزمالك في الدوري وكان نفسي ألعب الديربي

وتابع بادجى قائلا : لم أشترط اللعب أساسي في الأهلي والمنافسة في صالح الجميع ، وتعاقدت مع الأهلي لكي أتعلم والمشاركة تتطلب قتال ومجهود كبير وكفاح ولم أضع شرطا للعب أساسيا والمنافسة في صالح الجميع ولم اعرف وليد أزارو ولكن مروان لدية رؤية جيدة ولاعب كبير .

واستكمل بادجى: قلبى كبير ويستوعب كل الناس،وفايلر نصحني بالصبر في البداية واستمع الى كل نصائحه ولديه خبرات واسعة ، مضيفا علاقتي ممتازة مع فايلر وساعدني على تطوير أدائي في الملعب ، ولم أسمع من قبل أن فايلر غير مقتنع بقدراتي وسعيد جدا بالفوز على بيراميدز.

وأكد بادجي أن مباراة صن دوانز الاصعب مع الأهلي وحضرت نفسي جيدا وكنت في كامل تركيزي ،لانه من العار ان يخسر الأهلي موسمين على التوالي من صن دوانز ، وأعلم ان الوداد جيد جدا ويستحق التأهل ولكن الأهلي رقم 1 في افريقيا ، والوداد فريق عظيم ولكن الأهلي سيتأهل للنهائي

وتابع مهاجم الاهلى قائلا : ديانج ومعلول وكهربا الأقرب لى في الأهلي، وأعلم جيدا أن رمضان صبحي لاعب محترف ويبتسم للجميع ونحن أصدقاء والاعلام زاد من الأزمة

أكد السنغالي أليو بادجى، مهاجم النادي الأهلي، أن النادى الأهلي هو البوابة الرئيسية لاختياره للعب في منتخب السنغال والاحتراف في أوروبا بجوار ساديو مانى وهى ليست مسألة فلوس.

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وأضاف مهاجم النادي الأحمر ، ان الأهلي مثل اندية أوروبا لفوزه بعدة بطولات لدوري ابطال افريقيا، وتفاوضت مع أمير توفيق 3 أيام والأهلي كان الأكثر جدية وكان لدي عدة عروض من دول أخري وبمقابل مادى أكبر.

وواصل بادجى قائلا: تلقيت عرض صيني مغريا وقبل قدومى كان هناك عرض من روسيا .

وتابع حدثت مشكلة اثناء وجودى في النمسا حيث ارتديت قميص فريق منافس تسبب في مشاكل كثيرة مع فريقي رابيد فينا في النمسا ، وكنت لا اعلم انه قميص سالزبورج وكانت أول أخطائي ، ومن المؤكد أنى لن اكرر خطأ النمسا وارتدي قميص نادى الزمالك في مصر

وواستكمل صديق سنغالى اخبرنى عن قيمة النادى الاهلى وفكرت للعب له بعد مقابلة أمير توفيق ، كنت اعرف الحضري وكان بيطلع فوق العارضة في كل مرة يكسب فيها كاس الأمم الافريقية كنت اعلم أبو تريكة الأسطورة ، ومشجعين الاهلى مجانين

بالشكل الجيد ويحبون النادى كثيرا.

فيما قال بادجى، أخوض التدريبات في محل إقامتى في 6 أكتوبر للحفاظ على لياقتي البدنية باستمرار.

وأضاف الحمد لله اصلى وأصوم مثل كل المسلمين في رمضان، مضيفا الكل منعزل وأسرتى وحشنى جدا بسبب كورونا.

وواصل بادجى أتدرب مع 5 من اصدقائى وأتواصل مع الجهاز الفني للأهلى باستمرار من خلال الواتساب والتعليمات المستمرة .

وأكد السنغالي بادجى، أنه صديق حميم لمواطنه ساديو مانى مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، ونحن على تواصل دائما في أغلب الوقت.

واستكمل مهاجم الأهلي، ولدت في مدينة صغيرة تبعد 600كيلو عن داكر العاصمة، وكنا اتقابل مع مانى في المنطقة وهو متواضع جدا وخلوق جدا وهو خير ممثل للشعب السنغالي

وتابع أليو بادجى : مدرب موريتاني هو من اكتشف موهبتي وجعلنى العب كرة القدم وبدأت مدافع ولعبت في عدة مراكز منها حارس المرمي وهو من اكتشفني كمهاجم أيضا .

وواصل بادجى ، تلقيت عدة عروض أوربية لكنى انتقلت للسويد في النهاية، وهى المحط الأولى للاحتراف وكان الجو بارد جا وكنت منعزل في غرفتى والتدريبات كانت صعبة جدا، لكنى أتيت من قارة مختلفة ومناخ مختلف ، وكل أنماط الحياة كانت صعبة جدا.