شكرا لقرائتكم خبر عن كلوزه مساعداً لمدرب بايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في الأعوام السبعة الأخيرة عن تعيين مهاجمه الدولي السابق ميروسلاف كلوزه مساعداً لمدربه هانزي فليك.
وأوضح النادي البافاري في بيان على موقعه الرسمي أن كلوزه (42 عاماً) سيستلم مهامه في الأول من يوليو/تموز المقبل وحتى 2021.
وأعرب كلوزه، عن سعادته في تصريح لموقع النادي قائلاً: «إنه شعور جيد جداً، أتطلع إلى هذه المهمة. أنا وهانزي فليك نعرف بعضنا جيداً منذ السنوات التي أمضينها معاً في المنتخب الألماني. نحن نثق ببعضنا، مهنياً وشخصياً».
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