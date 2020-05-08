شكرا لقرائتكم خبر عن علي كانو: تعـاقداتنا مدروسة.. ومالابا بـاقٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر
نجح اتحاد كلباء في التعاقد مع المدافع الإيطالي جابرييل سانتيني (20 عاماً) قادماً من مسافي في صفقة انتقال حر، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، كما توصل كلباء إلى اتفاق مبدئي مع مدافع الوصل المعار لحتا عبد الله كاظم للانضمام لصفوف «النمور».
يذكر أن اتحاد كلباء نجح مؤخراً في تجديد عقود 6 من لاعبيه المميزين؛ هم: وليد عمبر، وعبد السلام محمد، وداؤود علي، وسلطان الزعابي، إضافة إلى البرازيلي وليان جابرئيل، والمصري أسامة الشال؛ حيث قيدا في خانة المقيمين، فضلاً عن إعلانه عن التمسك بالثلاثي الأجنبي بنبيل مالابا والبرازيلي آندرسون والهولندي نافاروني للموسم القادم.
من جهته، قال علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم: تعاقداتنا ستكون مدروسه وبدقّة وفق احتياجات الفريق من أجل تقوية بعض الخطوط وسنعمل على الاستعانة ببعض اللاعبين المميزين من فرق المراحل من أبناء النادي ومنحهم الفرصة شأنهم شأن زملائهم الذين أخذوا فرصتهم وبرزوا مثل اللاعب سلطان الزعابي، وكذلك اللاعب المقيم أسامة الشال والذي كانا يلعبان في فرق المراحل وأخذا الفرصة لإبراز موهبتهما ونجحا.
وتابع: بشأن اللاعبين الأجانب فإن المهاجم مالابا يرتبط بعقد لسنتين مع الفريق وهو مستمر إن شاء الله وكل ما يثار في بعض المواقع عن رحيله ليس له أي أساس من الصحة بتاتاً، وهي أخبار مغلوطة، أما بقية اللاعبين ننتظر ما قد يسفر عنه مستقبل الدوري حتى نحدد الخطوات القادمه ولاشك أن ظروف فريقنا لا تختلف عن بقية أندية الدولة ونحن جميعاً ملتزمون بالقرارات التي تصدر من الجهات الرسمية، ولاشك أننا سنعمل معاً وفق ما يرونه مناسباً ويخدم الحركة الرياضية، واضعين في الاعتبار سلامة وصحة الرياضيين في المقام الأول.
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