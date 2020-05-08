«البوندسليجا» يعود 16 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن البوندسليجا ستستأنف نشاطها يوم السبت 16 مايو/أيار الحالي بدون جمهور بإقامة المرحلة السادسة والعشرين التي تشهد على الخصوص ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وليس في 15 منه كما أعلنت سابقاً.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفاً على أونيون برلين،وتقام السبت ست مباريات، والأحد مباراتان، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن.