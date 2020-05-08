استئناف الدوري السعودي إلكترونياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يستعيد دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي اعتباراً من غد السبت نشاطه؛ لكن ليس على العشب الأخضر كما كان قبل فيروس «كورونا» وإنما إلكترونياً؛ حيث ينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية البطولة لمدة 6 أيام بمشاركة فرق الدوري الـ16 ضمن بطولة «السعودية بلا حدود».

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