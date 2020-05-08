تضارب مصالح الأندية يهدد بإلغاء «البريميرليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر ريتشارد بيفان،الرئيس التنفيذى لرابطة مديري الدورى الإنجليزي،من إلغاء "البريميرليج"،إذا لم توافق الأندية على اللعب فى أرض محايدة.

وهناك توجهلاستكمال ما تبقى من مباريات فى الموسم الحالي على أرض محايدة،لكن الأندية المتضررة والمهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية تعارض هذا التوجه.

وأشار ريتشارد بيفان إلى أن فكرة تمسك كل نادٍ باستكمال مباريات الموسم على ملعبه تهدد الموسم بالإلغاء،خاصة أن هناك ملاعب تقع فى مناطق مكتظة بالسكان، وهو ما يخالف الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسيكون هناك تصويت يوم الإثنين المقبل من قبل الأندية،ويحتاج أي قرار لموافقة 14 نادياً من الأندية الـ20 التي ستجتمع، وهو مايثير الشك،لا سيما في ظل وجود مصلحة للعديد من الأندية بإلغاء المسابقة في الموسم الحالي.

وأكد بيفان، أن هناك تصويتا سيتم إجراؤه الإثنين بخصوص هذا الشأن، وفى حال تمسك الأندية بعدم الموافقة على اللعب في أرض محايدة سيكون القرار إلغاء الموسم.

ووصفت الصحف الإنجليزية مايحصل من "كباش" بأنه بمثابة""حرب أهلية"بعد رفض أندية وست هام يونايتد وبرايتون وبورنموث وأستون فيلا ونورويتش سيتي وواتفورد مقترح عودة الدوري على ملاعب محايدة، بل وأقنعت ناديين آخرين لتكون جميعاً لوبي رافض للقرار الذي يتطلب موافقة 14 من أصل 20 نادياً من الرابطة لتمريره.

من جهتها،ذكرت صحيفة "ديلي تيلجراف"البريطانية أنه سيتم فرض قواعد صارمة على الدورات التدريبية لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل استئناف الموسم منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم حظر احتفالات الفريق والبصق وتبادل زجاجات المياه وتبديل القمصان بموجب البروتوكولات الطبية الجديدة المقرر تقديمها عند استئناف الدوري الإنجليزي.