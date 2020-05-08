القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي تتهاوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



واصلت القيمة السوقية للاعبي دوري المحترفين السعودي لكرة القدم الانخفاض حسب موقع «ترانسفير ماركت» الألماني المختص بالتعاقدات والذي تديره مجموعة من وكلاء الأعمال.

وتأثرت أسعار اللاعبين بظروف تفشي فيروس «كورونا»، ومع ذلك حافظ البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر على صدارة أكثر اللاعبين قيمة بواقع 11 مليون يورو ليهبط سعره 3 ملايين يورو، وفقد مواطنه دي سوزا لاعب أهلي جدة مليوني يورو من سعره لتصبح قيمته 10 ملايين يورو، في حين هبط سعر النيجيري أحمد موسى لاعب النصر إلى 8 ملايين يورو بدلاً من 13 مليون يورو ليصبح أكثر الخاسرين.

وتراجع المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى 5.2 مليون يورو، ومواطنه نور الدين أمرابط إلى 5.8 مليون يورو، أما الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال فهبط سعره إلى 3.5 مليون يورو، والحال ينطبق على البيروفي كاريلو الذي هبطت قيمته مليون يورو ليصبح 6.5 مليون يور متساوياً مع عمر السومة مهاجم أهلي جدة الذي فقد مليوناً و500 ألف يورو.

وأثر ذلك في القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الأندية؛ حيث تراجع أهلي جدة إلى 52 مليون يورو فاقداً 5 ملايين يورو، والنصر إلى 46 مليون يورو، متراجعاً 6 ملايين يورو والهلال إلى 41 مليون يورو، بينما الاتحاد إلى 27 مليون يورو.