30 ألف كمامة من آسياد هانجزهو لـ«الأولمبي الآسيوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

تلقى المجلس الأولمبي الآسيوي 30 ألف كمامة طبية من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية المزمع إقامتها في مدينة هانجزهو بالصين عام 2022، وذلك من أجل الإسهام في جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، ليقوم بتوزيعها على العاملين فيه علاوة على المجتمع الرياضي في الكويت، مع منح الكمامات المتبقية إلى وزارة الصحة لاستخدامها من قبل الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية.

وأعرب المجلس الأولمبي الآسيوي في رسالة لمديره العام حسين المسلم، عن شكره إلى تشين وي تشيانج نائب رئيس بلدية هانجزهو نائب الأمين العام للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية، وماو جينهونج نائب الأمين العام ومدير اللجنة المنظمة للآسياد ومديرة الإعلام في اللجنة زهو تشو، مثمناً المبادرة الرائعة التي تؤكد الوحدة بين المنظمتين الرياضيتين، كما تعبر عن التضامن والتكاتف بين الشعبين الصيني والكويتي.

وأضاف المسلم: «سنحرص على أفضل استعمال للكمامات في مكافحة انتشار «كورونا» في المجتمع الرياضي في الكويت وأيضاً في الخدمات الطبية»، وأعرب عن أمله في زيارة هانجزهو، عاصمة مقاطعة زيجيانج في شرق الصين، في المستقبل القريب، من أجل استئناف العمل المشترك والتخطيط لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022.