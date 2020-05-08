اتحاد السلة يقرر استكمال الدوري يوم 14 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد السلة خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة استكمال مسابقة دوري الرجال يوم 14 أغسطس المقبل، كما تقرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد في الأول من شهر يونيو المقبل، على أن يعقبها بعد أسبوع اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كما قرر المجلس اعتماد إلغاء كافة مسابقات المراحل السنة لهذا العام، واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية بإقامة دورة تنشيطية في مطلع شهر أغسطس تكون بمثابة تحضير وتجهيز للفرق قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

وأوضح سالم المطوع أمين السر العام للاتحاد أن هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاورات مع مسؤولي اللعبة وبعد اجتماعات مطولة مع المدربين ومشرفي اللعبة على ضوء نتائجها تم اعتماد عودة مسابقة الرجال.

وكان اجتماع المدربين شهد حضور كل من عبدالحميد إبراهيم مدرب نادي الشارقة، أحمد عمر مدرب نادي النصر، وزوران مدرب نادي الوصل وجورجيو مدرب نادي شباب الأهلي وعمرو أبو الخير مدرب نادي بني ياس، وميشو مدرب نادي البطائح وعلي الشطي مدرب الظفرة ونضال بكري مدرب الوحدة، في حين اعتذر مدرب العين لإجرائه عملية، وسفر مدرب الجزيرة إلى بلاده في صربيا.

أما اجتماع المشرفين فقد ضم قاسم محمد من نادي النصر، وعدنان الخيال من الشارقة، عبدالله فرج من الجزيرة، ومحمد عبدالحميد من نادي الوحدة، وحسن الحمادي وعمار معمر من الظفرة، ومحمد حليس من البطائح، وإداري بني ياس جاسم