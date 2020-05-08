محمد جمال أول لاعب كرة قدم يصاب بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تأكدت إصابة محمد جمال لاعب الإمارات المعار من حتا بفيروس كورونا المستجد وهو يتلقى العلاج حالياً، ويعتبر جمال أول لاعب كرة قدم في الدولة يتعرض للإصابة بالفيروس وأكد خليل الطويل عضو مجلس إدارة النادي ومشرف الفريق الأول أن جمال بخير وصحة وأنه يتعافى من المرض مشيراً إلى تعافي ابنه وزوجته.

وأوضح: ما لا يعرفه الناس عن محمد جمال أنه بطل من أبطال الخطوط الأمامية وهو بعيد عن كونه لاعب كرة؛ فهو شخص مسؤول ومحب لعمله ومتفانٍ وهو يعمل لثماني وتسع ساعات ثم يعود لمنزله وينفذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق عبر الفيديو ويقوم بإرساله لنا وهو داخل الملعب لاعب مقاتل ومخلص للشعار وجمال صاحب إرادة وعزيمة.

وأضاف: أتواصل معه باستمرار وهو بخير وأود أن أطمئن كل من يسأل عنه وكل أقاربه وأصدقائه وكل محبي نادي الإمارات أن محمد جمال بخير وسيعود قريباً إلى حياته الطبيعية. وذكر الطويل أن نادي الإمارات يدعم لاعبه ويحرص على التواصل معه في ظل هذا الظرف حتى يعود بسرعة.

وعن فريق الإمارات أفاد أنه ينفذ برنامجاً تدريبياً عن بُعد فيما ينتظر مجلس الإدارة قرار اتحاد الكرة وأكد الطويل أنهم مع استئناف الدوري لأنه القرار العادل والذي ينصف المجتهدين وأوضح: لا أتحدث عن ناد آخر لكن بالنسبة لفريق الإمارات فنحن اجتهدنا وعملنا خلال عام كامل ونريد أن نرى ثمار عملنا بصعود الفريق إلى دوري الخليج العربي وهو على بعد خطوات من تحقيق هدفه، فالفريق يتصدر الترتيب حالياً ويبتعد عن أقرب منافسيه بفارق سبع نقاط وبعشر عن الثالث ووضعه يعتبر جيداً جداً وهناك إمكانية كبيرة لصعوده.

وشدد على أن فريقه سيكون جاهزاً متى ما أعلن الاتحاد موعد استئناف البطولة وقال: التوقف بالتأكيد سيؤثر في الفرق، لكن بالمقابل نحن في دولة متطورة وتملك ملاعب وصالات ومسابح ووسائل متطورة في التدريبات وأعتقد أن اللاعبين محترفون في النهاية ويستطيعون التعاطي مع الوضع الحالي والحفاظ على لياقتهم ووزنهم، وأرى أن فترة شهر تكفي لإعداد الفرق قبل انطلاق الدوري مجدداً خاصة فرق الأولى لأن المباريات المتبقية أصلاً أربع مباريات ويمكن برمجتها خلال أسبوعين. وأكد الطويل أن الإمارات يسعى للاستقرار وهو حريص على استدامته بالنادي وقال: لكن أي خطوة بخصوص تجديد العقود مرتبطة بقرار الاتحاد. واختتم حديثه متمنياً زوال الوباء وشفاء المرضى.