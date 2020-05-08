درجال وزيراً للشباب والرياضة في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

صوَّت البرلمان العراقي، على تسمية عدنان درجال، وزيراً للشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي. ونال عدنان درجال، ثقة البرلمان العراقي، بالأغلبية ليتم تنصيبه وزيراً للشباب والرياضة، في الجلسة الاستثنائية التي عقدت فجر اليوم الخميس.

وبذلك يكون درجال أول وزير للشباب والرياضة في العراق من الأسرة الكروية. وسبق لدرجال أن لعب لفرق الزوراء والطلبة والرشيد، كما مثل جميع المنتخبات العراقية، كذلك أشرف على تدريب منتخب بغداد، والمنتخب العراقي الأول وفريق الكرخ وكذلك القوة الجوية، كما كانت له تجارب احترافية خارج العراق.